طالب وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي بإعادة دمج كل اقتراحات دعم القروض الاسكانية فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "ما حصل في هذا الموضوع جريمة اجتماعية فقد تمت مساعدة من يريد شراء شقة بمليون ونصف دولار وتُرك اصحاب الدخل المحدود".



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