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بو عاصي طالب بإعادة دمج كل اقتراحات دعم القروض الاسكانية...ماذا رد بري؟
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
طالب وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي بإعادة دمج كل اقتراحات دعم القروض الاسكانية فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "ما حصل في هذا الموضوع جريمة اجتماعية فقد تمت مساعدة من يريد شراء شقة بمليون ونصف دولار وتُرك اصحاب الدخل المحدود".
 
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