وسط الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها أخيرا بشأن الوضع المتخبط لليرة، والحالة الاقتصادية المتردية، شاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يضع حدا لها من خلال تصريح يمكن وصفه بالناري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث قال: "حاج بقا نهجم عرياض سلامة والليرة... البلد مش مفلس" إنما عند البعض هواية إحباط اللبنانيين ولسنا في حالة اقتصادية يرثى لها.



وحذر الحريري من وجود "حملة في البلد لضرب الاقتصاد ولدفع اللبنانيين إلى الهجرة"، مشيرا إلى أن لبنان ملزم بتنفيذ المشاريع التي اقترضنا لها ١٢ مليارا ونصف من البنك الدولي"، على حد تعبيره.