الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري بالفم الملآن: "حاج بقى هجوم"
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
وسط الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها أخيرا بشأن الوضع المتخبط لليرة، والحالة الاقتصادية المتردية، شاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يضع حدا لها من خلال تصريح يمكن وصفه بالناري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث قال: "حاج بقا نهجم عرياض سلامة والليرة... البلد مش مفلس" إنما عند البعض هواية إحباط اللبنانيين ولسنا في حالة اقتصادية يرثى لها.

وحذر الحريري من وجود "حملة في البلد لضرب الاقتصاد ولدفع اللبنانيين إلى الهجرة"، مشيرا إلى أن لبنان ملزم بتنفيذ المشاريع التي اقترضنا لها ١٢ مليارا ونصف من البنك الدولي"، على حد تعبيره.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الحريري خرج من قاعة المجلس وعاد... ماذا حصل؟ »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الحريري نفى شائعات حول رياض سلامة: صحته حديد والحمد لله »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - الحريري يدحض الشائعات حول رياض سلامه: صحته حديد! »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - الحريري: أتوجه بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - الحريري التقى مي شدياق »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - الحريري التقى وفداً من ال"FBI" »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - الحريري رعى حفل جمعية "أسامي": لتعميم نموذج الشراكة بين »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - الحريري التقى سفير المغرب والسفير الصلح »