A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال غرّد النائب نعمة افرام أثناء مشاركته في الجلسة التشريعية، فكتب على "تويتر": "في ظل الوضع الاقتصادي الحرج يأتي إقرار قانوني "حماية كاشفي الفساد" و"مشروع قانون الوساطة القضائية" لبداية ترميم ثقة المستثمرين في البيئة الحاضنة للإستثمار في لبنان آملين برزمة جديدة من هذه القوانين لإطلاق النمو وجعل لبنان المستقطب الأبرز للإستثمارات في المنطقة".





وأضاف: "كنت أفضل إقرار قانون التجارة البرية ولو لم يكن مثالياً وتطويره لاحقاً في اللجان المشتركة تحاشياً للتأخير وللدفع الفوري بتحسين البيئة الإقتصادية. إذ يبقى أفضل بكثير من القانون الحالي الذي يعود لسنة ١٩٤٣".



كما لفت إلى ان "الموافقة على مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض لتعزيز النظام الصحي مهم جداً لأنه يهتم بالشريحة الأكثر حاجة للمساعدة اليوم خاصة أنه بفوائد متدنية جداً مقارنة بفوائد القروض الأخرى التي تجبر دولتنا على استدانتها"، كما ان "الموافقة على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار يجب ان يلحظ أكثر من ١٥٪ منه للتوظيف في كسروان التي أصبحت منطقة محرومة بكل معنى الكلمة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر