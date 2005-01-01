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جعجع لشدياق: خرجت ذهبا من اختبار النار
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، تحية الى الاعلامية مي شدياق، في الذكرى الثالثة عشر لمحاولة اغتيالها في 25 أيلول 2005،عبر نشره على صفحته الخاصة عبر "Facebook" صورة غلاف لشدياق كتب عليها: "وخرجت ذهبا من اختبار النار"...
 
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