أقر مجلس النواب مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.



وقال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل: 'يجب ان نستفيد من هذه القروض بفوائد مخفضة جدا لان وارداتنا محدودة”.



يذكر ان هذا المشروع هو من ضمن مشاريع مؤتمر 'سيدر1”.



ويناقش المجلس الآن مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.