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"الاتصالات": لا وجود لأي خطة لإلغاء "الواتساب" أو وضع أي رسم عليه
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح البيان التالي:

تداولت بعض وسائل الاعلام في الآونة الأخيرة أخبارًا غير دقيقة عن خطة ستعتمدها وزارة الاتصالات لإلغاء خدمة الواتس اب (what's app) أو فرض رسوم على هذه الخدمة. يهم وزارة الاتصالات أن توضح للرأي العام أنه ليس لدى الوزارة أي خطة لإلغاء هذه الخدمة أو وضع أي رسم عليها، وأن تحسين دخل الدولة من قطاع الإتصالات يتم عبر خدمات إضافية تقدم للمواطنين ومن خلال تحسين وزيادة سرعة الإنترنت، وهذا ما تعمل الوزارة عليه عبر مشروعي:

１- شبكة الفايبر أوبتكس وأمتدادها على كامل الأراضي اللبنانية

2- توسيع وزيادة التغطية لشبكة الخليوي وتحسين فاعليتها، مما سيؤدي حكماً بزيادة دخل الخزينة دون إلغاء خدمة أو زيادة رسوم على المواطنين
المصدر : المستقبل
 
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