حصل نقاش خلال الجلسة التشريعية، حول البنود المالية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب ابراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل.



وعلى اثره، خرج الحريري من القاعة، ليعود بعد لحظات.