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الحريري خرج من قاعة المجلس وعاد... ماذا حصل؟
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
حصل نقاش خلال الجلسة التشريعية، حول البنود المالية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب ابراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل.

وعلى اثره، خرج الحريري من القاعة، ليعود بعد لحظات.
المصدر : lbci
 
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