حصل سجال خلال الجلسة التشريعية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جميل السيد.



وفي التفاصيل فبعدما قال الحريري ان "أي مشروع يقام في لبنان سيتفيد منه النازحون، ولنوقف البلد اذا كلما قمنا بمشروع تقولون ان النازحين يستفيدون منه"، رد جميل السيد بالقول " هذا ابتزاز؟".



فما كان من الحريري الا ان رد على السيد قائلا:" هذا ليس ابتزاز بل الحقيقة."



وأضاف الحريري:" انا هنا لتشريع البنود المطلوبة في سيدر اذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فأنا سأنسحب".