الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:52 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سجال بين الحريري وجميل السيد... ماذا في تفاصيله؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
حصل سجال خلال الجلسة التشريعية بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جميل السيد.

وفي التفاصيل فبعدما قال الحريري ان "أي مشروع يقام في لبنان سيتفيد منه النازحون، ولنوقف البلد اذا كلما قمنا بمشروع تقولون ان النازحين يستفيدون منه"، رد جميل السيد بالقول " هذا ابتزاز؟".

فما كان من الحريري الا ان رد على السيد قائلا:" هذا ليس ابتزاز بل الحقيقة."

وأضاف الحريري:" انا هنا لتشريع البنود المطلوبة في سيدر اذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فأنا سأنسحب".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - المشنوق استقبل وفد مجلس إدارة الصندوق التعاوني »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - "الاتصالات": لا وجود لأي خطة لإلغاء "الواتساب" أو وضع أي »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - زعيتر: باخرة الابقار لم تأت يوما الى لبنان »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الراعي: لحكومة طوارىء مصغرة قادرة على إجراء الإصلاحات »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - التشريع على سكة الإصلاح.. والحكومة "الغائب الحاضر" »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - عون يلتزم "النأي بالنفس".. ويتعهد عدم إطلاق "طلقة واحدة" »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - اليكم مجريات الجلسة التشريعية والقوانين التي أقرت »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - رفع الجلسة التشريعية المسائية الى قبل ظهر الغد »