الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:33 م
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استقرار الذهب في انتظار الإجتماع
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل استقرار الدولار قبيل إجتماع الإحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم وينتهي غداً.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب مستوى 1198.75 دولار، في حين استقرت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر عند 1204.40 دولار.
 
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