أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا في الأهواز بجنوب غرب إيران، نفذته مجموعة مرتبطة بانفصاليين جهاديين.



وقالت الوزارة في بيان على الانترنت الثلاثاء إنه "تم التعرف على خمسة أعضاء من مجموعة إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية تدعمها دول عربية رجعية".