الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:43 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
إيران: هجوم الأهواز عمل قام به "انفصاليون جهاديون
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا في الأهواز بجنوب غرب إيران، نفذته مجموعة مرتبطة بانفصاليين جهاديين.

وقالت الوزارة في بيان على الانترنت الثلاثاء إنه "تم التعرف على خمسة أعضاء من مجموعة إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية تدعمها دول عربية رجعية".
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - شعبية روحاني تتراجع.. شارع يغلي وأزمة اقتصادية خانقة »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - إيران تحذر أميركا وإسرائيل من "انتقام مدمر" »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - وزير النفط الإيراني يأمل ألا تنصاع "أوبك" لأوامر أميركا »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - إيران تستدعي سفراء أوروبيين بعد هجوم الأهواز »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - وزير اسرائيلي: سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا رغم »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - روحاني: سنرد على الجرائم وسنجعل أميركا تندم »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - بأمر من خامنئي.. حملة قمع في الأحواز بعد هجوم المنصة! »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - روحاني يتوعد مدبري هجوم الأهواز برد "ساحق ومدمر" »