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الزغبي: ننبه من انزلاق لبنان إلى حال لادستورية تحت عنوان الضرورة
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
نبه عضو قيادة 'قوى 14 آذار” الياس الزغبي في تصريح، من 'انزلاق لبنان إلى حال لادستورية متعددة الاتجاهات تحت عنوان الضرورة، فيصبح التطبيع مع تجاوز الدستور أمرا مألوفا ومطلوبا”.

وقال: 'اليوم مجلس الضرورة، وغدا حكومة الضرورة ورئاسة الضرورة وإدارات الضرورة ودولة الضرورة، ما يجعل لبنان أشبه بجمهورية موز لا يحكمه دستور وقوانين ولا ينهض على أصول ثابتة، بل على تقاطعات مصالح وتفاهمات عابرة”.

أضاف: 'إن اختراع التسويات الظرفية، الشفوي منها والمكتوب، والتنصل السهل منها، أديا إلى اهتزاز الدولة، وجعلاها في وضع انتقالي غير مستقر، ومعرضة للتفكك في أي لحظة”.

ودعا إلى 'إعادة النظر في مفهوم قوة المسؤولين، فتقوم على التزام الدستور وضرورة الدولة، وليس على دولة الضرورة”.
 
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