غرد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "أقرينا أمس في المجلس النيابي قانون الإدارة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة، والذي يحدد الإطار العام وتبقى للخطة العملية الأهمية الكبرى، وكان موقفنا كلقاء ديمقراطي واضحا لجهة رفض المحارق ولا مساومة في هذا الامر والسبب أن المحارق لا تتناسب مع تركيبة ومواصفات نفايات لبنان العالية الرطوبة، مما يحتاج الى وقود إضافي لحرقها ويسبب تلوثا مسرطنا، والسبب الثاني كلفة أكبر في المنشآت والتشغيل والصيانة".

وختم: "لينبعث عندها المسرطن غير المرئي وتفوح رائحة الصفقات الموعودة".