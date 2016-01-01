الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:23 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
زعيتر: باخرة الابقار لم تأت يوما الى لبنان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي، أن "باخرة الأبقار رحمة لم تأت يوما الى لبنان، والفيديو للغطاس الذي رصد بقرة نافقة يعود للعام 2016".

وأوضح زعيتر انه "عند تعطل محرك الباخرة قرب قبرص، قرر القيمون على الباخرة إدخالها إلى مرفأ بيروت لتغيير قطع من محركها، لكن بعد إثارة البلبلة حول الموضوع لم تدخل الباخرة".

وقال: "لا علاقة لنا بأي باخرة فارغة تدخل مرفأ بيروت، وعملية استيراد اللحوم تتم بشكل مباشر من بلد التصدير وليس عن طريق أي بلد آخر"، مؤكدا "ان المزاعم بشأن باخرة الأبقار المريضة لا تستند إلى أي وقائع صحيحة".

وأعلن أنه وضع الملف لدى المدعي العام التمييزي والتفتيش المركزي، وقال: "على الرغم من ان الفيديو الذي ثبت انه قديم، سأكلف مصلحة جبل لبنان ومديرية الثروة الحيوانية ان تكشف وتثبت ما اذا كانت هناك من بقرة مرمية في المياه الاقليمية اللبنانية".
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الراعي: لحكومة طوارىء مصغرة قادرة على إجراء الإصلاحات »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - التشريع على سكة الإصلاح.. والحكومة "الغائب الحاضر" »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - عون يلتزم "النأي بالنفس".. ويتعهد عدم إطلاق "طلقة واحدة" »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - اليكم مجريات الجلسة التشريعية والقوانين التي أقرت »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - رفع الجلسة التشريعية المسائية الى قبل ظهر الغد »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - لقاء "ايجابي جدا" بين الاشتراكي و"التيار" »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - عون التقى السيسي على هامش الجمعية العمومية.. وبحث في »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - اليونيفيل تشدد على التعاون للسلام والتنمية في اليوم »