أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب في حديث لـ”الجمهورية” تمسك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بحصرية التمثيل الدرزي في الحكومة.



وعن موافقة جنبلاط على توزير طلال ارسلان، إنما كوزير دولة، قال شهيب: 'هذا الامر لا أساس له على الاطلاق، موقفنا معروف وما زلنا متمسكين به، فضلاً عن انّه لم يبحث معنا لا من قريب ولا من بعيد