قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنه جرى احتجاز شخص مشتبه به بعد العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله أثناء خدمته في مدغشقر.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان إنه جرى العثور على الدبلوماسي خلال ساعات الليل يوم الجمعة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.



وأضافت 'يتعاون الأمن الدبلوماسي مع سلطات مدغشقر في تحقيق مشترك وجرى احتجاز مشتبه به” رافضة الكشف عن هوية الدبلوماسي احتراما لأسرته ولأن التحقيق ما زال مفتوحا