الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:07 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وزارة الخارجية الأميركية: العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في مدغشقر
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنه جرى احتجاز شخص مشتبه به بعد العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله أثناء خدمته في مدغشقر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان إنه جرى العثور على الدبلوماسي خلال ساعات الليل يوم الجمعة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وأضافت 'يتعاون الأمن الدبلوماسي مع سلطات مدغشقر في تحقيق مشترك وجرى احتجاز مشتبه به” رافضة الكشف عن هوية الدبلوماسي احتراما لأسرته ولأن التحقيق ما زال مفتوحا
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - واشنطن تبيع أسلحة بقيمة 330 مليون دولار لتايوان »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - ماتيس: من السخف أن تزعم إيران تورطنا بهجوم الأحواز »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - بومبيو: اتهامنا بالوقوف وراء هجوم الأحواز خطأ فادح »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - بومبيو يؤكد أهمية إقليم الشمال بتشكيل الرئاسات الثلاث »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - المحامي الشخصي لترامب: ستتم الإطاحة بالحكومة »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - إلقاء القبض على مهدد ترامب بعد ملاحقته 3 أشهر »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - واشنطن تهدّد بفرض عقوبات فورية على داعمي أنشطة بيونغ »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - ماتيس باقٍ في منصبه »