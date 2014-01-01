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أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا مدفوعة بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها الامتناع عن زيادة انتاج الخام على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم تشرين الثاني 18 سنتا إلى 72,26 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم تشرين الثاني فقد كسب 23 سنتا وبلغ سعره 81,43 دولارا، أعلى مستوى يسجله منذ تشرين الثاني 2014.

وقررت الدول المنتجة للنفط في اجتماع عقدته نهاية الأسبوع في الجزائر إبقاء الإنتاج على حاله.

وتتوقع الأسواق أيضا دخول العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ ما سيؤدي إلى تراجع الصادرات الإيرانية في الأشهر المقبلة وتقليض عرض الخام في الأسواق.

وقال ستيفن إينس المحلل في مجموعة "واندا" المالية إن "النفط يواصل تحقيق مكاسب مدهشة، تساعده الأنباء عن قرار أوبك الامتناع عن زيادة الإنتاج فورا".

وأضاف "نشهد تزايد آمال المستثمرين الذين يتوقعون أن تؤدي العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية العرض العالمي بشكل كبير".

وتابع "من الممكن أن نشهد تحسنا في الأسابيع المقبلة".

وكان برميل برنت أغلق الإثنين على 81,20 دولارا بعد ارتفاع قدره 2,40 دولار.

أما برميل النفط الخفيف فقد أغلق على 72,08 دولارا بزيادة 1,30 دولار.
المصدر : lbc
 
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