A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في حديث إلى 'الوكالة الوطنية للاعلام” أن ” لا أحد من الأفرقاء والكتل النيابية يتزحزح عن مطالبه، وقد مرت أربعة أشهر من الفراغ الحكومي وهو أمر معيب جدا وخصوصا أننا خارجون من مؤتمر سيدر في باريس، حيث أمنت الأسرة الدولية مبلغ مليار ونصف المليار دولار لمساعدة لبنان على الانطلاق اقتصاديا، في وقت يموت فيه لبنان اقتصاديا وماليا بخلاف كل ما يقوله السياسيون”.



وقال: 'بما أنه ليس من تحرك إلى الأمام فأنا مصر على تأليف حكومة طوارىء مصغرة ومستقلة عن كل الكتل النيابية والحزبية، تضم شخصيات محترمة وقادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة من سيدر وإنفاق الأحد عشر مليار دولار وبناء الوحدة الوطنية، وبعدها فليشكلوا الحكومات كما يجب، وأنا مصر على هذا الحل”.



وعن عدم قيام بكركي بدعوة الزعماء والقيادات المسيحية إلى الاجتماع في الصرح البطريركي للتوافق على حل يرضي مختلف الأطراف، اكتفى البطريرك بالقول: ” هم غير مستعدين”.



وأثنى على 'الجهود التي يقوم بها راعي الطائفة المارونية في كندا المطران بول مروان تابت لجمع الشمل والمحافظة على التنوع ضمن الوحدة، وهو موقف الكنيسة إذ ما يهمنا هو المحافظة على قيمنا وتقاليدنا اللبنانية والمسيحية والإسلامية”، كما حث الكنديين اللبنانيين على إغناء البلد الذي استقبلنا والذي أعطانا المجال لتحقيق ذواتنا”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر