الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان التشريع على سكة الإصلاح.. والحكومة "الغائب الحاضر" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستكمل المجلس النيابي اليوم برئاسة رئيسه نبيه بري جلساته التشريعية عند الحادية عشرة صباحاً.



وكانت اقتراحات ومشاريع قوانين منها "المعاملات الإلكترونية" و"البيانات ذات الطابع الشخصي"، "الوساطة القضائية"، "حماية كاشفي الفساد" و"مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز".. أصبحت بحكم "الضرورة" قوانين مشرّعة وضعت الدولة اعتباراً من الأمس على سكة الإصلاح المنشود الذي التزمت به الحكومة في ورقتها إلى مؤتمر "سيدر" إيذاناً بتعبيد الطريق المؤسساتي أمام انطلاق المشاريع الإنمائية والحيوية لإنعاش الاقتصاد الوطني.



أما على صعيد الإنجاز الحياتي البيئي، فتربّع مشروع قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" على رأس جدول التشريع مع باكورة أعمال الهيئة العامة في ظل ولاية المجلس الجديد، حيث استحوذ هذا المشروع على مجمل النقاش في الجلسة التشريعية الصباحية وصولاً إلى إقراره، بينما احتلّ طيف الحكومة العتيدة على حيّز واسع من المداخلات النيابية فكانت "الغائب الحاضر" على امتداد النقاشات التشريعية تحت وطأة التشديد والتأكيد على أهمية الإسراع في التأليف بغية إعادة الانتظام إلى العمل المؤسساتي في الدولة.



وكانت للرئيس سعد الحريري مداخلات خلال النقاشات التي دارت حول مشاريع القوانين المطروحة أمام الهيئة العامة، أبرزها إزاء ما يتصل بملف النفايات، فشدّد على أنه "ليس من الذين يريدون محارق" لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يُقال إنّ "لبنان لا يستطيع أن يقوم بهذه التقنية وليست لديه الكفاءة"، لافتاً الانتباه إلى أنّ القانون الخاص بملف النفايات "ضرورة ويضع إطاراً وينظم القطاع بشكل واضح"، مع إشارته إلى إدخال "بعض التعديلات كالرسوم"، وسأل ما هي حلول البلديات والمجتمع المدني؟



ليضيف "كل من يقول إنّ هناك حلولاً أفضل فليقدمها لنا"



وإذ أكد وجوب عدم "إغلاق الباب على التكنولوجيا بأي وسيلة" في سبيل معالجة أزمة النفايات على أن تتأكد الدولة من أنّ هذه الوسيلة المُعتمدة "تعمل بشكل سليم"، أعرب الحريري عن عزمه على إيجاد الحلول والعمل "وأي بلدية تجد الطريقة التي تريدها ونحن كدولة نساعد". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر