A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استهل رئيس الجمهورية ميشال عون زيارته إلى نيويورك بسلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أبرزها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان في مواجهة التطورات الراهنة،



مبدياً دعم التوجهات اللبنانية في ما خص معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم.



في حين كانت لعون مواقف لافتة خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أكد فيها أولوية "استعادة هيبة الدولة"، نافياً أن يكون "حزب الله" يمتلك "حق الفيتو" على القرارات الاستراتيجية في لبنان باعتبار نظام البلد "توافقياً"



وفي معرض تطرقه إلى نظرته إلى مستقبل لبنان في محيطه والوضع في الشرق الأوسط لا سيما في سوريا والجوار، شدد عون على أنّ "لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد"، وقال "نحن نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات التي تهز المنطقة وتحديداً النزاع في سوريا"، بينما نفى جازماً إمكان استخدام الجنوب اللبناني كساحة في المواجهة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، متعهداً بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعدم إطلاق "طلقة واحدة من الأراضي اللبنانية" باتجاه الأراضي المحتلة، مع التأكيد على كون لبنان يحتفظ "بالحق في الدفاع عن النفس إذا حصل اعتداء" ضده. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر