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ماتيس يرد على مزاعم إيران حول تورط بلاده بهجوم الأحواز
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
رفض وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الاثنين، تهديدات إيران بالانتقام من المسؤولين عن هجوم دموي استهدف عرضاً عسكرياً جنوب غرب إيران السبت، قائلاً إنه من "السخف" أن تزعم طهران تورط الولايات المتحدة.

وعندما سئل هل أثارت تهديدات إيران أي قلق لديه، قال ماتيس للصحافيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنه "لا. لم تثير (قلقي). كنا واضحين تماماً بأنه لا ينبغي أن يدفعونا للانجرار لذلك. وأتمنى أن تسود عقول أهدأ وأكثر حكمة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد انتقد، في وقت سابق، تصريحات نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التي اتهم فيها الدول الإقليمية والولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم الأحواز.

ووصف بومبيو تصريحات ظريف بالخطأ الفادح، لأن الحادث وقع داخل إيران، كما أسف لسقوط أبرياء في الهجوم، داعياً النظام في إيران إلى التركيز على الحفاظ على أمن شعبه بدلاً من التسبب بانعدام الأمن في جميع أنحاء العالم.

من جهتها، نقلت وسائل الإعلام عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قوله إن الهجوم الذي أودى بحياة 25 شخصاً كشف الوجه المظلم للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة مع حلفائها لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
المصدر : العربية.نت
 
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