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الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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لبنان
رفع الجلسة التشريعية المسائية الى قبل ظهر الغد
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية الى الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء.
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