الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:12 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
رفع الجلسة التشريعية المسائية الى قبل ظهر الغد
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة التشريعية الى الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - لقاء "ايجابي جدا" بين الاشتراكي و"التيار" »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - عون التقى السيسي على هامش الجمعية العمومية.. وبحث في »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - اليونيفيل تشدد على التعاون للسلام والتنمية في اليوم »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - الخطيب نوه بإقرار المجلس النيابي قانون الإدارة »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - هذه مجريات الجلسة التشريعية الصباحية »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - عون يلتقي نظيره المصري في نيويورك »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - شبيب ومكاوي أشرفا على إزالة المخالفات »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - 4 اعتصامات في رياض الصلح »