A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إستتباعاً لمبادرة التفاهم والتواصل بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي، عقد لقاء مشترك بين الطرفين بتنسيق وحضور نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر مفوض الداخلية في الحزب هشام ناصر الدين وبحضور مسؤولي الشوف وبعبدا وعاليه والمناطق المجاورة.



اتسم الاجتماع بالإيجابي جداً وأكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي الذي تتمتع به منطقة الجبل عموماً، وابقاء الاختلاف بالرأي ضمن الإطار السياسي البحت، بعيداً عن الشحن والتوتر على مستوى القواعد الحزبية والمناصرين.



كما اتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات خصوصاً أن المواضيع والمحطات التي تجمع الحزبين أكبر واكثر من تلك التي تفرق بينهما، ويجب قطع الطريق على المصطادين بالماء العكر من خلال التواصل الدائم والمستمر.



وإستكمل اللقاء بغذاء عمل في مطعم القصر عاليه.



وحضر من مسؤولي المناطق:



عن التيار الوطني الحر كل من: منسق قضاء بعبدا بشارة جرجس، منسق قضاء عاليه المحامي انطوان فرنسيس، منسق قضاء الشوف العميد جوزاف نصار.



عن الحزب التقدمي الإشتراكي كل من: وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، وكيل داخلية الشويفات – خلدة مروان ابي فرج، وكيل داخلية الغرب بلال جابر، وكيل داخلية عاليه خضر الغضبان، وكيل داخلية المتن – بعبدا عصام المصري، وكيل داخلية الشوف عمر غنام، وكيل داخلية الإقليم الدكتور سليم السيد وأمين سر وكالة داخلية عاليه يوسف دعيبس. المصدر : الأنباء لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر