أشادت النائبة ديما جمالي في بيان، ب"خطوة لجنة شؤون الخارجية والمغتربين لجهة قبول القرض المقدم من البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار أميركي والمخصص لتأهيل وتوسعة مرفأ طرابلس واحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لاقراره".



واعتبرت أن "هذه الخطوة تعطي طرابلس حقها الذي لطالما حرمت منه"، مؤكدة أن "هذا الموضوع يعيد إلى المرفأ دوره الرائد، لا سيما في المرحلة المقبلة".



ودعت جمالي جميع المسؤولين إلى "الاسراع في إقرار هذا المشروع لما له من مصلحة وفائدة اقتصادية في انعاش المدينة"، مؤكدة "دعمها لكل المشاريع التي تتعلق بالمرفأ، لا سيما ما شهدناه في آب الماضي خلال استقبال باخرة من أكبر سفن الحاويات ما يدل على أهمية هذا المرفأ الذي أثبت أنه قادر على أن يكون أحدى أهم المرافىء على خريطة الملاحة البحرية العالمية".



وتمنت أن "يتبع هذا الانجاز إنجازات أخرى تعيد إلى الفيحاء موقعها الطبيعي على الخارطة الاقتصادية والانمائية في لبنان والعالم العربي".