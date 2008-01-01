الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان اليونيفيل تشدد على التعاون للسلام والتنمية في اليوم العالمي للسلام A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت "اليونيفيل" في بيان، أن "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل احتفلت اليوم باليوم الدولي للسلام في حفل أقيم في مقرها العام في الناقورة، ومن خلال معرض للصور في بيروت، ورسالة من رئيس البعثة مفادها أن تعاون جميع الأطراف ضروري لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جنوب لبنان".



وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: "إن الجهود يجب ان تكون موجهة نحو تحقيق وقف اطلاق نار دائم وسلام مستدام".



وأمام حشد من الشخصيات البارزة التي ضمت ممثلين عن القوات المسلحة اللبنانية، ومسؤولين ورجال دين محليين، وجنود من حفظة السلام التابعين لليونيفيل، قال اللواء ديل كول: "في الواقع، إن دور اليونيفيل يكمن في تقديم الدعم والسعي، بالتعاون مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي والشعب اللبناني، إلى بناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر".



أضاف: "منذ مهمتي الأولى هنا عام 2008، ها أنا أشهد على قطف ثمار ذلك التعاون والاستقرار المتزايد"، مستذكرا مهمته الأولى في اطار اليونيفيل في السنوات الماضية كقائد للكتيبة الإيطالية.



وأكد "التزام اليونيفيل القوي بمساعدة الأطراف في الحفاظ على بيئة سلمية في جنوب لبنان، مع التأكيد على ثلاث كلمات رئيسية: السلام والشراكة والتفاهم".



وفي المناسبة، وضع اللواء ديل كول والعميد روبرت العلم، ممثلا قائد القوات المسلحة اللبنانية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لليونيفيل تخليدا لذكرى 314 جندي حفظ سلام فقدوا أرواحهم خلال الخدمة منذ تأسيس اليونيفيل في عام 1978.



معرض للصور

وفي إطار الاحتفال باليوم والذكرى الأربعين لتأسيس اليونيفيل هذا العام، افتتح ديل كول هذا المساء، معرضا للصور الفوتوغرافية في "بيت بيروت"، وهو منزل قديم يحمل آثار الحرب في العاصمة بيروت ويستعمل الآن كمتحف للتذكير بالتكلفة البشرية للصراع.



ويصور معرض الصور ورسومات الأطفال صمود الشعب اللبناني وانتشار اليونيفيل وعمل حفظة السلام جنبا إلى جنب مع سكان المنطقة منذ 1978. وسيكون مفتوحا أمام الجمهور من الثلاثاء 25 أيلول وحتى الجمعة 28 أيلول.



يشار الى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، أعلنت "اليوم الدولي للسلام" عام 1981 لتعزيز السلام بين الأمم والشعوب. والموضوع العالمي للاحتفال بالمناسبة لهذا العام هو "الحق في السلام".

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