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الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:58 م
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جنبلاط عرض الاوضاع مع شيخ العقل
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو مساء الاثنين، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وعرض معه الأوضاع الراهنة.
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