الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الكتائب دعا لحكومة إنقاذ مصغرة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حذر حزب الكتائب اللبنانية في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل، من "انهيار سياسي واقتصادي، جراء حال اللامبالاة السائدة لدى المعنيين، على كل المستويات، بعملية تأليف الحكومة، في مشهد لم يصل يوما الى هذا الحد من البلبلة والاستهتار والتعطيل والتخريب".



وجدد الحزب "تفاديا للاسوأ، وقبل فوات الاوان"، مطالبته ب"الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من وزراء إختصاصيين، أكفياء، تقر إصلاحات جذرية وتحيي مؤسسات الدولة، وتعيد الثقة بها، او تشكيل حكومة طوارىء حيادية، سموها ما شئتم، المهم ان تنقذ البلاد من المصير المجهول والانهيار المحقق، بعدما عطلت ممارسات أحزاب السلطة، دورة الحياة في البلاد، ودفعت بالاقتصاد الى شفير الانهيار، بفعل تماديها في هذا "التناتش" المحموم على الحصص والاحجام والنفوذ، فيما البلاد متروكة لمصيرها والمواطنون يتخبطون في أزماتهم".



واعتبر أن "تشريع الضرورة هو النتيجة الحتمية لتعثر تشكيل الحكومة"، محذرا من ان "يؤدي ذلك الى توجيه رسالة للمسؤولين عن هذا التعثر بالتمادي في لامبالاتهم وزج البلاد في المجهول، طالما ان مجلس النواب اخذ على عاتقه مسؤولية السعي الى حل الازمات الاجتماعية والحياتية والاقتصادية".



وإن حذر الحزب من "انفجار اجتماعي لن يسلم منه احد، بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع"، طالب ب"حل سريع وعاجل لازمة الدواء للأمراض المستعصية كما لازمة الاقساط المدرسية، وقد دخل عليها بقوة ملف الاساتذة من باب سلسلة الرتب والرواتب وقدرة إدارات المدارس الخاصة على تحملها".



وشدد على "ضرورة تحصين حياد لبنان وحمايته من الصراعات الاقليمية الشديدة الخطورة والتي تهب رياحها من اتجاهات مختلفة، مهددة الامن والاستقرار، وما تبقى من اركان دولة".



ورفض "سياسة الامعان في مصادرة قرار سيادة الدولة وزج لبنان في أزمات المنطقة، وإيجاد شرخ مع أصدقائه التاريخيين"، مؤكدا أن "لا خروج للبنان من ازماته إلا بإعادة الاعتبار الى الدستور والقانون واحترامهما، لاستعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي، بدولة، سيدة، حرة، مستقلة وديموقراطية، وهذه علة كيان لبنان وسر ديمومته وبقائه في هذا الشرق".

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر