الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو.. وهذا ما تم التوصل اليه A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موسكو تنطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي السبب الرئيسي لمأساة طائرة 'إيل 20” الروسية.



وأشار الكرملين في بيان صحفي له، صدر اليوم الاثنين، في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إلى أن موسكو وتل أبيب واصلتا مناقشة ملابسات حادث إسقاط الطائرة الروسية، آخذا بعين الاعتبار أن المعلومات التي قدمها العسكريون الإسرائيليون عن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي السورية تتناقض مع استنتاجات وزارة الدفاع الروسية.



وأكد بوتين أن الجانب الروسي ينطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي بالذات أصبحت السبب الرئيسي للمأساة.



وشدد الرئيس الروسي على أن القرارات التي اتخذتها موسكو لتعزيز القدرات القتالية للدفاع الجوي السوري تتماشى مع الوضع الراهن وتهدف قبل كل شيء إلى حماية العسكريين الروس الذين يؤدون مهام محاربة الإرهاب الدولي، من أي خطر محتمل.





وأشير في البيان إلى أن نتنياهو جدد التعازي للجانب الروسي في مقتل العسكريين الروس الذين كانوا على متن الطائرة 'إيل 20″، التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ أثناء تصديها لغارة إسرائيلية على اللاذقية يوم 17 أيلول.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية 'إس-300” لسوريا ليس موجها ضد دول ثالثة وأن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس في سوريا.



وقال بيسكوف بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن قرار تسليم منظومة 'إس-300” لسوريا في غضون أسبوعين: 'هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها​​​. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا”.



وأضاف المتحدث باسم الكرملين: 'وفقا لخبرائنا العسكريين فإن سبب المأساة (إسقاط طائرة إيل-20 في المتوسط) كان تصرفات الطيارين الإسرائيليين المتعمدة”. المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر