أطلقت الولايات المتحدة الأميركية، دعوة دولية للتصدي للأنشطة والأدوار الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار، حيث دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كل الدول إلى التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، ونيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.



ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كل الدول إلى التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



في حين وصف مستشار الأمن القومي في أميركا، جون بولتون، تزويد سوريا بصواريخ إس 300، بأنه تصعيد بارز من موسكو.



وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن إيران مسؤولة أيضا عن الهجمات على سوريا ولبنان، منوها بأن القوات الأميركية ستبقى في سوريا ما بقيت القوات الإيرانية خارج حدودها.