الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:29 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
دعوة أميركية للتصدي لأنشطة ايران.. والقوات الأميركية باقية في سوريا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
أطلقت الولايات المتحدة الأميركية، دعوة دولية للتصدي للأنشطة والأدوار الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار، حيث دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كل الدول إلى التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، ونيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كل الدول إلى التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

في حين وصف مستشار الأمن القومي في أميركا، جون بولتون، تزويد سوريا بصواريخ إس 300، بأنه تصعيد بارز من موسكو.

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن إيران مسؤولة أيضا عن الهجمات على سوريا ولبنان، منوها بأن القوات الأميركية ستبقى في سوريا ما بقيت القوات الإيرانية خارج حدودها.
المصدر : العربية.نت
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو.. وهذا ما تم التوصل اليه »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - لودريان يحذر من حرب دائمة في الشرق الأوسط بدون حل »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - ترامب يتوقع قمة ثانية مع كوريا الشمالية قريبا »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - الصين: واشنطن تستخدم "اتهامات كاذبة" في التجارة »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - الرسوم الأميركية على واردات صينية تدخل حيّز التنفيذ »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - أحواز إيران.. مظالم وانتهاكات »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - النروج توقف روسيا يشتبه بممارسته التجسس »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - إسرائيل: لن تتموضع إيران في سوريا »