الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار القرعاوي: الحريري متمسك بصلاحياته ولن يسمح بحصول أي طرف على الثلث المعطل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الغربي برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي، احتفالا تكريميا لحجاج بيت الله الحرام في البقاع الغربي وراشيا، بمناسبة عودتهم سالمين بعد تأديتهم فريضة مناسك الحج بخير وسلامة عودتهم.



حضر حفل التكريم النائب السابق الدكتور أمين وهبي، ممثل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس الشيخ عاصم جراح، قائمقام راشيا نبيل المصري، مستشارا رئيس الحكومة علي الحاج والشيخ علي الجناني، منسق عام "تيار المستقبل" في البقاع الغربي محمد حمود وحشد من الحجيج المكرمين وفاعليات المنطقة.



حمود

بعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني، أكد منسق التيار محمد حمود أن "هذا التكريم هو بطلب مباشر من دولة الرئيس الحريري"، وقال: "إن أبواب المنسقية مفتوحة دائما أمام أهالينا لتلقي طلباتهم بهدف إنماء المنطقة".



جراح

من جهته، هنأ ممثل الميس الحجيج بتأدية فريضتهم"، شاكرا للرئيس الحريري "ما بذله من جهود في سبيل تأمين 3 آلاف تأشيرة حج".



القرعاوي

وألقى القرعاوي كلمة الرئيس الحريري فقال: "بداية، أنقل إليكم تهنئة قلبية حارة من دولة الرئيس الحريري على هذه العودة السالمة، وتأدية فريضة الحج، وكل دعواته لكم بأن يكون حجا مباركا ومقبولا. الحمد لله أولا وأخيرا الذي أعاننا هذا العام، للوقوف بجانب أهلنا، خصوصا في مسألة الحصول على تأشيرات الحج. ولقد أسهمت جهود دولة الرئيس الحريري في هذا الأمر، من دون الحاجة إلى الوقوف أمام أبواب المسؤولين للحصول على التأشيرات، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها سفارة المملكة العربية السعودية لهذه الغاية، لا سيما تلك التي بذلها سعادة السفير الدكتور وليد البخاري، والتعاون المثمر الذي أظهره في هذا الموضوع".



أضاف: "في هذه المناسبة العظيمة بعودة الأخوة الحجاج من بيت الله الحرام، لا بد من تأكيد الثوابت الأساسية التي حددها دولة الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، فالرئيس الحريري متمسك بكل الصلاحيات التي كفلها له الدستور، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وهو لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز الدستور واتفاق الطائف. كما أن الرئيس الحريري متمسك بحكومة وفاق وطني ويسعى إلى تشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو أيضا لن يسمح بحصول أي طرف على الثلث المعطل في الحكومة".



وتابع: "لا اجتهاد في معرض النصوص الدستورية أو المساس بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة، ولا مجال للاجتهاد أو التأويل أو الفتاوى، التي لا مكان لها في الدستور أو في إتفاق الطائف".



وحمل القرعاوي "القوى السياسية مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، خصوصا بالنسبة إلى الأحجام والسقوف العالية بالتمثيل"، وقال: "لذلك، دعا دولة الرئيس الحريري كل القوى السياسية إلى التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة وتحمل المسؤولية الوطنية إلى جانبه من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة".



وختم: "نحن في البقاع، خيار الرئيس الحريري خيارنا، موقفه موقفنا، فنحن مع وحدة البلد والدولة وحكومة وفاق وطني، وعدم المساس بصلاحيات الحكومة ورئيسها. وإذا كان هناك من خيار آخر فنقول: أهل البقاع أهلك يا دولة الرئيس يا جبل ما يهزك ريح". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر