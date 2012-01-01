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الخطيب نوه بإقرار المجلس النيابي قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
نوه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب بـ"إقرار المجلس النيابي قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، والذي يعتبر الحجر الأساس في مسيرة إصلاح هذا القطاع الحيوي للبنان واللبنانيين، لأنه يمس بحياتهم وبصحتهم"، وخص بالشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب من مختلف الكتل "الذين تفهموا الاسباب الموجبة للاسراع بإقرار هذا القانون المحال من الحكومة الى المجلس النيابي منذ العام 2012، ولربط الهيئة الناظمة بوصاية وزير البيئة".

وقال: "إن القانون المذكور كرس بيئياً مبادىء التخفيف من انتاج النفايات واعادة الاستعمال والتدوير وبالتالي استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات، وكرس إدارياً مبدأ اللامركزية في إدارة هذا القطاع محددا المسؤوليات في هذا المجال".
 
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