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ترامب يتوقع قمة ثانية مع كوريا الشمالية قريبا
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نيويورك أنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي قريبا، مشيرا إلى "تقدم هائل" على صعيد تخفيف التوتر.

وقال ترامب للصحافيين في الامم المتحدة "يبدو أننا سنعقد قمة ثانية قريبا" مضيفا "كما تعلمون كتب كيم جونغ اون رسالة، رسالة جميلة، طلب فيها عقد لقاء ثان وسنقوم بذلك".

وكان الرئيس الاميركي التقى كيم في سنغافورة في حزيران الماضي.

ولفت الى أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي ألغى البيت الابيض فجأة زيارة كانت مقررة له لبيونغ يانغ، سيقوم بترتيب القمة "في المستقبل القريب".
 
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