الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان شبيب ومكاوي أشرفا على إزالة المخالفات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشرف محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في حضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، صباح اليوم، على حملة إزالة المخالفات في المنطقة المشتركة بين بلديتي بيروت والغبيري.



شبيب



وتحدث شبيب إلى الإعلاميين عن الحملة، لافتا إلى أن "هذه المخالفات كانت تعكر صفو عيش الناس الذين يسكنون في هذا الشارع المشترك بين بلديتي بيروت والغبيري، واليوم تتم إزالتها". وقال: "نحن نتعاون مع محافظ جبل لبنان على تنفيذ هذه الحملة المشتركة بهدف تسهيل حياة السكان وتأمين وصولهم إلى مساكنهم وإزالة المخالفات الموجودة على الأملاك العامة. وإن شاء الله سيستمر هذا النهج ويتوسع في كل مناطق بيروت".



مكاوي



بدوره أكد مكاوي ان "الحملة مقررة منذ فترة وهي تراعي ظروف اهل المنطقة من جهة وتحافظ على الاملاك العامة وازالة التعديات عن الارصفة والطرقات ورفع السيارات المهملة والبسطات من جهة أخرى".



وقال: "هذه الخطوة لن تكون يتيمة، بل سترافقها خطوات لتحسين المنطقة وتجميلها وترتيب بنيتها التحتية قدر المستطاع، وبالتعاون مع الادارات والبلديات المختصة".



وأكد أن "القوى الامنية والبلدية لديها توجيهات صارمة بمنع تكرار التعديات"، مشيدا ب"التعاون والتنسيق من جهة بلدية بيروت ومحافظها القاضي زياد شبيب، وجهود بلدية الغبيري ورئيسها".



الخليل



وأشار الخليل إلى ان "الحملة تأتي في السياق التنفيذي لمشروع ضاحيتي"، مثنيا على "مشاركة المحافظين شبيب ومكاوي في الاشراف الميداني"، وواعدا بـ"استكمال إزالة التعديات في منطقتي صبرا وشاتيلا بهدف إراحة المواطنين وتسهيل حركة مرور السيارات، وخصوصا مع انطلاق الموسم الدراسي وتزايد حركة باصات نقل الطلاب". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر