العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
أردوغان: سنحدد مع موسكو المجموعات المتطرفة التي سيتم إخراجها
4 اعتصامات في رياض الصلح
الجسر: إقرار قرض تأهيل مرفأ طرابلس بارقة أمل للمدينة
كنعان: فرض الضرائب من دون قانون "مخالفة دستورية"
لجنة الشباب والرياضة تبحث منهجية عملها
شقير: لصرخة مدوية في وجه تأخير تشكيل الحكومة
إنتحرت بعد خسارة 123 كلغ من وزنها!
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التقى القيادات الدينية
كتاب من لجنة أهالي المفقودين للنواب
الخوري تلقى من الشامسي دعوة للمشاركة في القمة العالمية للتسامح
الإعدام والمؤبد والسجن لـ135 إخوانيا بقضية مذبحة كرداسة
الحجيري: "المستقبل" تعمل للاسراع في تشكيل الحكومة
سليمان استقبل كاردل: تحصين لبنان يبدأ باستراتيجية دفاعية
هكذا ردت ميريام سكاف على معلوف..
النفط يصعد رغم ضغوطات ترامب
معلوف: سكاف لا تزال تعيش أزمة فشلها في الإنتخابات!
باسيل من بوسطن: ما تم انجازه بالسنتين السابقتين كاف ليعتبر العهد ناجحا
كتاب الى بومبيو: لإطلاق سراح نزار زكا
جمالي: سنعمل على مشاريع انمائية تحسن الخدمات بطرابلس
يونيسف تحذر.. نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر
الكرملين: إسقاط الطائرة الروسية بسوريا لا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات مع إسرائيل
خطة إخلاء لسراي صيدا الحكومي
جنبلاط ينشر صورة "المولدات الجديدة".. وثم يحذفها
جائزة الأفضل بالعالم.. كل المعطيات تشير إلى "اسم واحد"
أطفال اليمن من المدارس إلى المتاريس
السيسي لـ"صندوق النقد": نواصل إجراءاتنا لتحسين النمو والمالية العامة
بهية الحريري والسعودي زارا مدرسة شهداء فلسطين عند مدخل عين الحلوة
اتصال بين الاسد وبوتين... ماذا دار خلاله؟
بري للجميل: “ما تخافش”!
الحجّار: جاهزون لحضور جلسات "تشريع الضرورة" لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بـ "سيدر"
الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:08 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
لجنة الشباب والرياضة تبحث منهجية عملها
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٤ ايلول ٢٠١٨
تعقد لجنة الشباب والرياضة جلسة، برئاسة النائب سيمون ابي رميا، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 27 الحالي، لبحث منهجية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- 4 اعتصامات في رياض الصلح
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- كنعان: فرض الضرائب من دون قانون "مخالفة دستورية"
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التقى القيادات
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- كتاب من لجنة أهالي المفقودين للنواب
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- سليمان استقبل كاردل: تحصين لبنان يبدأ باستراتيجية
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- هكذا ردت ميريام سكاف على معلوف..
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- كتاب الى بومبيو: لإطلاق سراح نزار زكا
»
٢٤ ايلول ٢٠١٨
- خطة إخلاء لسراي صيدا الحكومي
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا