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لجنة الشباب والرياضة تبحث منهجية عملها
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
تعقد لجنة الشباب والرياضة جلسة، برئاسة النائب سيمون ابي رميا، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 27 الحالي، لبحث منهجية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.
 
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