تعقد لجنة الشباب والرياضة جلسة، برئاسة النائب سيمون ابي رميا، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس 27 الحالي، لبحث منهجية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

