دعا رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير الى أوسع حملة تضامن مع قوى الانتاج، المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات التعليم وغيرها، التي ستعقد لقاء، غدا الثلاثاء، في مقر الاتحاد العمالي، لاطلاق صرخة مدوية في وجه تأخير تشكيل الحكومة الذي أوصل البلد الى الهاوية واعلان وثيقة تعبر عن تطلعات اللبنانيين حيال بلدهم.



وأكد شقير "ان البلد اليوم أمام مرحلة مفصلية، خصوصا مع الجمود الذي يتحكم بالبلد والتراجعات التي تصيب كل نواحي الحياة خصوصا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية والتي تهدد بسقوط الهيكل، مشددا على "ضرورة مساندة الرأي العام اللبناني وتبنيه للقاء قوى الانتاج وما سيصدر عنه من توصيات، لأن المطلوب خلق مجموعة ضاغطة كبيرة من القوى الحية لتغيير الأداء السياسي الذي يقدم مصالحه الخاصة على مصالح البلد وأهله.