A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى النائب سمير الجسر في بيان ان "اقرار لجنة شؤون الخارجية والمغتربين للقرض المقدم من البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار اميركي، والمخصص لتأهيل مرفأ طرابلس وتوسعته، بارقة أمل للمدينة واهلها في زمن يراد فيه ان يخرج الامل من انفسنا دون عودة".



وتوجه الجسر بالشكر الى "دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الذي سارع يوم راجعته في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس، بخصوص هذا القرض طالبا احالته مباشرة على الهيئة العامة للمجلس بعد اعتراض احد النواب عليه في لجنة الخارجية والمغتربين، الى الاتصال بمعالي النائب ياسين جابر رئيس اللجنة، وطلب منه عقد اجتماع في أسرع وقت للجنة لإقرار مشروع القانون المشار اليه وإحالته على الهيئة العامة، وبالفعل هذا ما شهدناه اليوم".



وأضاف الجسر: "مرة جديدة يثبت دولة الرئيس نبيه بري أنه يقف دائما الى جانب مشاريع مدينة طرابلس".



وختم: "الشكر موصول ايضا لرئيس واعضاء لجنة شؤون الخارجية والمغتربين، ولنواب طرابلس والشمال الذين حضروا الاجتماع اليوم، ودعموا اقرار هذا المشروع وتحويله الى الهيئة العامة، وكل الشكر لإدارة مرفأ طرابلس التي ما وفرت جهدا في هذا الخصوص للوصول الى الهدف المنشود". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر