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الحجيري: "المستقبل" تعمل للاسراع في تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
شكر النائب بكر الحجيري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "على اهتمامه بانماء منطقة بعلبك الهرمل، هذه المنطقة المحرومة التي يجب أن نعمل جميعا متضامنين، لتأمين الامن والامان والانماء فيها، ولتحسين وضعها الاقتصادي والبيئي، والعمل على حل مشكلة تلوث نهري الليطاني والعاصي، وتحسين محطة ايعات لتصبح مياهها المكررة صالحة لري الاراضي الزراعية".

وتوجه الحجيري خلال حفل تكريم منسقية بعلبك في تيار "المستقبل" عددا من الحجاج، بالتهاني إلى المحتفى بهم، وإلى المملكة العربية السعودية بعيدها الثامن والثمانين وإلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد آملا "المزيد من التطور والنجاح والاستقرار للمملكة التي بقيت داعمة للبنان في مواقفها المتوازنة".

وأكد ان" كتلة المستقبل برئاسة الرئيس الحريري تعمل جاهدة من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، آملين من بقية الكتل النيابية تسهيل التأليف".
 
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