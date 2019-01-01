A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت النائب ديما جمالي "العمل على مشاريع انمائية عدة لتحسين المستوى الخدماتي وتفعيل الدور الريادي لمدينة طرابلس"، لافتة الى أن "المشاريع قيد التنفيذ تتضمن أولا، مشروع ترميم الأسواق الجنوبية والوسطى (بداية سوق السمك مرورا بسوق العطارين ولغاية قهوة موسى) بالإضافة إلى درج المهاترة ودرج الاويسية ونزلة قلعة طرابلس. ثانيا، مشروع ترميم سوق القمح وحديقة المولوية".



ولفتت جمالي في تصريح، الى أن "المشروعين ينتهيان في كانون الأول 2019 وهما ممولان من الوكالة الفرنسية للتنمية".



وعن المشاريع قيد التحضير، أشارت الى أنها "تتضمن مشروعي ترميم خان الصابون وترميم واجهات ضفتي نهر ابو علي"، موضحة أنه "تم إعداد ملف الدراسات والتلزيم بانتظار موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على ملف التلزيم ليصار الى إطلاق المناقصة قريبا ومدة التنفيذ سنة واحدة لكل مشروع".



وختمت مؤكدة أنها "ستبذل قصارى جهدها للعمل على تنفيذ تلك المشاريع، بالتعاون مع بلدية طرابلس ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ومجلس الانماء والاعمار، ومتابعة كل القضايا المتعلقة بالمدينة وخصوصا التي تعنى بتطوير البنى التحتية بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المنظور البعيد". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر