الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان هكذا ردت ميريام سكاف على معلوف.. A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، البيان الآتي:



"تفاجأت بكلام من دون مناسبة ورد على لسان النائب سيزار المعلوف يعلن فيه ان علاقاته السياسية جيدة جدا مع كل الاطراف، وانه كانت تربطه علاقة جيدة مع الراحل ايلي سكاف، انما علاقته سيئة مع السيدة ميريام سكاف .لا بل وتبرع واستنتج المعلوف ان سكاف لديها علاقات سيئة مع كل الاطراف وليس فقط معنا.



إنني حيال ذلك أبدي سعادتي لكون السيد سيزار اصبح قارئا في الفنجان وينافس العرافين والبصارين على توقعاتهم وهو بات يعرف بعلاقاتي مع كل الاطراف نيابة عني.



طبعا، فان استنتاجات المعلوف غير مطابقة للواقع ولست مضطرة لان أنشر له محضر ضبط وسلوك لعلاقاتي مع كل الاطراف، لان هذا الامر ليس من شأنه ولا يحق له الاستنباط والاستشراف والتحدث بلسان الاخرين.



اما بخصوص علاقتنا بالسيد المعلوف، فقد أعطاها سعادة النائب وصفا هو الاحب الى قلبه حاليا، وأرغب أن أذكره ان الراحل ايلي سكاف كان يدرك جيدا رغبة المعلوف في الوصول، وعلى متن اي حزب او جهة سياسية او تيار جارف.



ولمن يهمه الامر، ولان الاسرار لم تدفن مع الذين رحلوا وما زلت أحتفظ بالكثير منها، أكشف اليوم عن الجزء اليسير من خفاياها، وهي ان المعلوف كان يكرر امام الراحل سكاف انه "كتلة شعبية" وانه معه ويدعم خياراته، وكان ايلي يواجه معارضة داخلية في كتلته لا تؤيد هذه العلاقة لاسباب تتعلق بشخص المعلوف وسيرته الذاتية، لكن وما ان بدأ التيار الوطني تجميع القوى والحضور بقوة على الساحة السياسية حتى أصبح المعلوف "مؤيدا" للتيار.



وباختصار، فاني أعتبر ان المعلوف هو من طينة الناس الذين ينقلبون بسهولة ولا يعرفون معنى الوفاء ولا يقيمون وزنا للمبادىء.



حتى ان الرأي العام اليوم لم يستطع ان يكتشف هوية المعلوف السياسية فهل هو "قوات"، أم قريب لاخرين من "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أم ما زال يحن للتيار؟



اذا تمكن السيد المعلوف من الاجابة على هذه الاسئلة عندها نستكمل له بقية مساره". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر