الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري والسعودي زارا مدرسة شهداء فلسطين عند مدخل عين الحلوة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ثلاثة عناوين حملتها زيارة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي لمدرسة شهداء فلسطين التابعة لوكالة الأنروا والواقعة عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة حيث التقيا مدراء مدارس الأنروا في منطقة صيدا.



العنوان الأول هو دعم الأنروا باعتبارها الشاهد الحي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة جراء قرار الادارة الأميركية وقف التمويل عنها، حيث حرصت الحريري والسعودي بهذه الزيارة على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني ومن خلال استمرارية عمل الأنروا في العيش الكريم والتعليم والصحة حتى العودة الى وطنه وارضه فلسطين.

العنوان الثاني هو اطلاق التحضيرات على صعيد منطقة صيدا لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني المقبل من خلال برنامج انشطة مشترك بين مدارس الأنروا ومدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار.



اما العنوان الثالث فهو اشراك مدارس الأنروا في منطقة صيدا بمشروع فرز النفايات من المصدر الذي أطلقته النائب الحريري برعاية بلدية صيدا تحت شعار " صيدا بتعرف تفرز " وبالتعاون مع الشبكة المدرسية والمجتمع المدني وبلديات جوار صيدا.



وجرى خلال اللقاء التطرق الى موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في صيدا حيث ابلغت الحريري الحضور انها تتابع هذا الموضوع مع وزير التربية من اجل تأمين مقعد لكل تلميذ فلسطيني.

ونقلت الحريري الى مدراء مدارس الأنروا ومن خلالهم الى المعلمين والطلاب الفلسطينيين تحيات الرئيس المكلف سعد الحريري وتأكيده على الإتصال بالأصدقاء والأشقاء من أجل تأمين الأموال اللازمة لسد العجز في ميزانية الأنروا.



شارك في اللقاء مدير منطقة صيدا في الأنروا ابراهيم الخطيب ومدير التعليم في الأنروا في الجنوب محمود زيدان وعضوا المجلس البلدي "عرب كلش وكامل كزبر" ومنسق عام الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نبيل بواب وممثل شركة NTCC زكي السايس ومدراء مدارس الأنروا في صيدا ومخيماتها. وتخلل اللقاء عرض لمشروع الفرز من المصدر.

استهل اللقاء بكلمة ترحيب من ابراهيم الخطيب الذي اثنى على مبادرة النائب الحريري والسعودي باللقاء مع مدراء مدارس الأنروا في منطقة صيدا وقال: انها رسالة دعم من النائب الحريري كما عهدناها دائما السند الكبير لنا في مدينة صيدا وخارجها. فهي كانت دائما تتواصل مع الرئيس محمود عباس ومع المعنيين عندما نواجه اي مشكلة في ما يخص وكالة "الانروا" ونحن نشهد على ذلك، لذلك نتقدم اليها بجزيل الشكر من القلب.

كما ونرحب بالسعودي الذي يؤكد بحضوره اليوم اننا جزء لا يتجزأ من مدينة صيدا. ونحن بإسم مدراء مدارس الأنروا وبإسم ادارة التعليم في منطقة صيدا، وباسم ادارة منطقة صيدا وادارة الانروا" في لبنان نشكر هذه اللفتة التي نضعها في سياق الدعم الدائم لـ"الأنروا" ولقضايا الشعب الفلسطيني وخاصة حق ابنائه في التعليم .



وتحدث مدير التعليم في الأنروا محمود زيدان مرحبا بدوره بالحريري والسعودي والوفد المرافق وقال: هذه الزيارة لمدرسة من مدارس الأنروا تتوج مسيرة من الدعم الدائم للمجتمع الفلسطيني في منطقة صيدا وهذا أمر متمايز عن كل المناطق على المستوى السياسي وعلى المستوى التربوي ونشكر السيدة الحريري على الانشطة المتميزة التي ترعاها ونشارك فيها وخاصة من خلال الشبكة المدرسية بوصفنا جزءاً من هذا الجسم الذي فعلا يحتضن القضية الفلسطيني. كان هناك انشطة نوعية تبنتها الحريري وأصرت اليوم ان تكون على جدول الاجتماع اليوم الذي يأتي للبحث بموضوعين: الموضوع التربوي بالدرجة الاولى والذي له علاقة بفرز النفايات من المصدر، والموضوع الثاني هو احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأود ان اؤكد ان هذه الزيارة تمثل مكانة مهمة بالنسبة لنا لأنها زيارة تاريخية تكرس هذا التضامن والدعم للقضية الفلسطينية.



وتحدثت الحريري فأكدت ان زيارتها اليوم لا تخرج عن اطار ما بداته سابقاً على صعيد اشراك مدارس الأنروا في كل الأنشطة والحيويات التربوية التي تشهدها مدينة صيدا وان حرصها على ضم مدارس الأنروا الى الشبكة المدرسية في صيدا والجوار كان نابعا من قناعة راسخة بهذا الخصوص . وقالت : هي اولاً زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والطلاب والمعلمين الفلسطينيين في ظل هذه الأزمة الصعبة التي تمر بها "الانروا" ونحن مقتنعون باننا اذا بقينا جميعا يدا واحدة ومتحدين نستطيع بإذن الله ان نتخطى هذه المشكلة، خاصة وانه بدأت مساهمة أهل القرار بالحل . وفي هذا السياق انقل اليكم تحيات دولة الرئيس سعد الحريري الذي اكد على عملية الاتصال بالأصدقاء والأشقاء من أجل سد هذا العجز في ميزانية الأنروا.. وليس لأنني هنا في هذه المدرسة فقد سبق وزرت اكثر من مدرسة تابعة للأنروا افتخر بنوعية التعليم والتدريب ، واشد على ايديكم.



واضافت: نحن اليوم لدينا موضوعان ونحب ان تشاركوا بهما بقوة وهما موضوع الفرز من المصدر



والموضوع الثاني فهو احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني . اضيف الى ذلك هذا العام الاحتفال باليوبيل الماسي لإستقلال لبنان ونحب ان تشاركونا هذه المناسبة الوطنية .



وتحدث السعودي فرحب بالحضور وقال كل الموجودين "صيادنة" فجميعكم من مواليد في مدينة صيدا وعلى هذا الاساس تنظر بلدية صيدا الى الفلسطينيين في المدينة وتدعم مطالبتهم بحقوقهم المدنية والاجتماعية . وبالنسبة لموضوع الفرز من المصدر سنثبت ان صيدا وعلى الرغم من كبر مساحتها ستنجح في الفرز من المصدر . وطبعا البلدية يقع عليها العبء الأكبر، كل ما عليكم هو ان تقوموا بالفرز من المنزل او المدرسة، والبلدية ستقوم بالتعاون مع الأنروا وشركة NTCC بإيصال النفايات الى المعمل مفروزة .



وبعد عرض لفكرة واهداف ومراحل والية تنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر من قبل عدد من شباب نموذج محاكاة مجلس الوزراء في صيدا جرت مناقشة كيفية البدء بالخطوات العملية انطلاقا من الفرز من المدارس مرورا بنقل النفايات مفروزة بين عضوية وغير عضوية من قبل الأنروا وشركة NTCC وتحت اشراف ومتابعة البلدية على ان يستكمل هذا اللقاء بلقاءات مماثلة مع المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني في مخيمات صيدا.



وفي موضوع احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تقرر البدء بوضع افكار ومقترحات من قبل مدارس الأنروا ليتم تبنيها من قبل الشبكة المدرسية لصيدا والجوار وتنظيم انشطة مشتركة على صعيد جميع المدارس بهذه المناسبة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر