A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعا موسعاً للجنة ادارة الكوارث ورؤساء الوحدات الادارية والاجهزة الامنية في محافظة لبنان الجنوبي عقد في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سراي صيدا الحكومي وخصص للبحث في اعداد خطة اخلاء للسراي وذلك في اطار العمل على استكمال جهوزية المحافظة للإستجابة لإدارة الكوارث وبالتوازي مع الخطوات التي تتم على صعيد خلق فرق مستجيب اول لإدارة الكوارث في العديد من المناطق والأماكن ضمن المحافظة ومن بينها فريق مستجيب اول من الموظفين في سراي صيدا الحكومي نفسها.



حيث جرى خلال اللقاء عرض للخطوط العريضة المقترحة للخطة التي سيتم العمل على وضعها لجهة توزيع المهام بين كل الاطراف المعنية في المحافظة بدءا من دور المستجيب الاول وهم الموظفون الذين تلقوا تدريبات على كيفية التعامل مع الازمات في ساعاتها الاولى مرورا بدور غرفة العمليات المشتركة الموجودة في السراي بالتنسيق مع الوحدات الادارية والاجهزة الاغاثية ووزارات الخدمات والاجهزة الامنية وتحديد مخارج الطوارئ والممرات التي سيتم اعتمادها ، ووضع اكثر من سيناريو لمحاكاة عدة اشكال من الأزمات او الكوارث على ان يتم في موعد يحدد لاحقا مناورة حية لإخلاء مباني السراي . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر