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جنبلاط ينشر صورة "المولدات الجديدة".. وثم يحذفها
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
نشر النائب السابق وليد جنبلاط صورة لقناديل اضاءة معلقاً فوقها ب"المولدات الجديدة"، ليعود ويحذفها بعد دقائق.
 
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