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الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:52 م
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جنبلاط ينشر صورة "المولدات الجديدة".. وثم يحذفها
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
نشر النائب السابق وليد جنبلاط صورة لقناديل اضاءة معلقاً فوقها ب"المولدات الجديدة"، ليعود ويحذفها بعد دقائق.
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