A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن كتلة المستقبل تثمن جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحفاظه على دور السلطة التشريعية وعملها في هذا الظرف تحديدًا.



وقال إن "الرئيس بري يعمل ضمن الاصول وتحت سقف الدستور، والدعوة الى جلسة تشريعية دستوري مئة في المئة".



ورأى الحجار في تصريح تلفزيوني أن "الاشكالية التي يمكن ان تنشأ هي ضمن اقتراحات القوانين التي يمكن ان تدرج على جدول اعمال جلسة تشريعية في ظل غياب حكومة مكتملة الصلاحيات، والتي تحتاج الى مراسيم تنظيمية، لان المراسيم بحاجة الى حكومة مكتملة الصلاحيات، ونحن مع موضوع تشريع الضرورة لاقرار ومناقشة كل مشروع مدرج على جدول الاعمال".



ولفت إلى أن "مؤتمر "سيدر" يستلزم اقرار مجموعة قوانين كي نطمئن المجتمع الدولي انه توجد ارادة لدى القوى السياسية في لبنان في تنفيذ ما هو مطلوب منه لانجاح هذا المؤتمر وملحقاته". مشيرًا إلى أن كتلة المستقبل جاهزة لحضور جلسات " تشريع الضرورة" لمناقشة وإقرار كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمؤتمر "سيدر"



وأوضح أن "كل القوى السياسية تحرص على تنفيذ مؤتمر "سيدر" وبالتالي الاستفادة من مندرجاته وتقديماته، ونحن اليوم جاهزون لاقرار القوانين بعد اجراء بعض التعديلات عليها."



وشدد الحجار على أنه "إذا طرحت مشاريع أو اقتراحات قوانين خارج إطار مؤتمر "سيدر" سيكون لنا رأي آخر فيها"



وثمّن موقف الرئيس تمام سلام لجهة معارضته هذه الجلسة ولكن تبعًا للمثل الشائع ( قالو شو اللي رماك عالمر؟...قالو يلي أمرّ منو) المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر