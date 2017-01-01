الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:53 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الصين: واشنطن تستخدم "اتهامات كاذبة" في التجارة "لترهيب" الدول
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
أكدت الصين الاثنين أن الولايات المتحدة توجه "اتهامات كاذبة" بشأن التجارة بهدف "ترهيب" الدول الأخرى، بعيد فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية.


وقالت الحكومة في وثيقة تتناول التوتر الاقتصادي والتجاري الحالي مع واشنطن إن الولايات المتحدة "وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى".



وتلقي الوثيقة باللوم على سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أميركا أولا" في نسف سنوات من الجهود المبذولة لإحراز تقدم في تسوية الخلافات من خلال منتديات ومبادلات ثنائية.


وجاء في الوثيقة "منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في 2017 تحت شعار "أميركا أولا"، تخلت الولايات المتحدة عن المعايير الأساسية للمبادلات الدولية مثل الاحترام المتبادل والتشاور بشكل متساو وفرضت الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية".


وجاء موقف بكين الجديد بعد ساعات على دخول رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار وقد توعدت الصين بالرد بإجراء مماثل
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - الرسوم الأميركية على واردات صينية تدخل حيّز التنفيذ »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - أحواز إيران.. مظالم وانتهاكات »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - النروج توقف روسيا يشتبه بممارسته التجسس »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - إسرائيل: لن تتموضع إيران في سوريا »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الحرس الثوري يصعد ويتوعد بـ"ثأر مدمّر لا يُنسى" »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - هيلي لروحاني: انظر لقاعدتك! »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الرئيس المكسيكي المنتخب: لا نريد مواجهة مع ترامب »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - وزير الخارجية الفرنسي يرى أن مالي "تولد من جديد" »