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بدء الجلسة التشريعية برئاسة بري
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية في مجلس النواب
المصدر : وطنية
 
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