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الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:09 م
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لبنان
بدء الجلسة التشريعية برئاسة بري
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية في مجلس النواب
المصدر :
وطنية
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