الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار حبيش: مطالب العكاريين دين واجب علينا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بدعوة من رئيس بلدية البرج عزيز ياسين اقيمت مأدبة غداء في مطعم "نسيم الجبل" في بلدة عكار العتيقة على شرف عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، شارك في الغداء الى جانب اعضاء المجلس البلدي والمختار حسن حمادي عدد كبير من فعاليات بلدة البرج ,امين سر هيئة الاشراف والرقابة في تيار المستقبل محمد المراد، ومنسق عام تيار المستقبل خالد طه،عضو هيئة الاشراف والرقابة عصام عبد القادر، ومنسق قطاع التربية في عكار عامر حمد، ورئيس مصلحة الرياضة حسين مرعي، بسام العلي رئيس منطقة الهاتف في الشمال، كما شارك رؤساء بلديات بزبينا طارق خبازي، الشقدوف بول سعود، عيات محمد نجيب، ومدراء مدارس وثانويات خاصة ورسمية عماد خضر و جهاد خضر والشيخ مصطفى القادري وماهر الاذن وزياد الضناوي.

ياسين

رئيس بلدية البرج عزيز ياسين القى كلمة بالمناسبة رحب فيها بالنائب حبيش بين اهله واخوته ، شاكرا اياه على دعمه ومساندته لكل من يقصده في خدمة بشكل عام ووقوفه الى جانب اهل البرج بشكل خاص" خير الناس من تقضى على يديه حاجات الناس، وانت يا شيخ هادي تقضي حاجات المئات من اهلنا وسيصبحون الافا بهمتكم وخدمتكم" كما شكر عزيز كل من لبى دعوته ، وخاصة اهله اهل البرج .



النائب حبيش القى كلمة شكر فيها رئيس البلدية على دعوته كما شكر اهل البرج فردا فردا اذ قال" انتم واهلي بالجومة الاوفياء لكم علي شخصيا الكثير وخاصة بوقفتكم الى جانبي في الانتخابات الاخيرة، والى جانب تيار المستقبل والشيخ سعد الحريري، فتحية لكم جميعا على وفائكم لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولدولة الرئيس سعد الحريري، هذا اللقاء يمثل لي الكثير وهو الاول الجامع بعد الانتخابات ونلتقي فيه مجددا بهذه الوجوه الطيبة ، وانا اقول لكم على المستوى الشخصي ومع زملائي النواب ومنسقية التيار في عكار، نحن جميعا يدا واحدة لنلبي مطالب هذه المنطقة ، ان شاء الله قريبا نستطيع ترجمة وعودنا الى افعال، وسنبدأ باذن الله من تشكيل الحكومة ، فالجميع يعلم انه من دون وجود مؤسسات دستورية ومن دون وجود حكومة لا نستطيع تلبية كافة مطالب وحاجات اهلنا في عكار كما مطالب وحاجات جميع اللبنانين ، فالجميع يعلم انه لا نستطيع ان ننجز امورا كثيرة دون مرورها بالحكومة، وموضوع الحكومة الجميع بات على اطلاع بالتجاذبات السياسية التي تحصل بين الفرقاء السياسيين والتي تعرقل تشكيل الحكومة ، وما اود قوله لكم في هذا المجال ان الاتصالات على قدم وساق منها ما هو معلن ومنها ما لا يعلن عنه الى ان يستطيع الرئيس المكلف الوصول الى تشكيلة حكومية توقع من الرئيس وتاخذ ثقة المجلس النيابي ، ومن الممكن ان تكون هناك انفراجات في القريب العاجل باذن الله، وتنطلق عجلة الحكم ."

مضيفا " في اخر جلسة لمجلس الوزراء تم الاتفاق على تعيين الهيئة العامة الناظمة لقطاع الطيران المدني، والتي من خلالها سنصل باذن الله الى افتتاح مطار القليعات مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، اذ بات حاجة ليس فقط لعكار انما للبنان ككل، وهو سيحدث نقلة نوعية على المستوى العكاري والوطني، اضافة الى المشاريع الاخرى والتي لها اهمية ايضا من الجامعة الى الاوتستراد الى الصرف الصحي ولكنها تبقى مشاريع عادية امام افتتاح مطار القليعات الذي سيضع عكار على الخريطة العالمية ".



مدير ثانوية العيون الرسمية عماد خضر شكر بدوره الحضور على تلبيتهم الدعوة كما شكر النائب حبيش وطه على دعمهما له ووقوفهما الى جانب الكفاءات والطاقات العكارية، من اجل حسن سير المرافق العامة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر