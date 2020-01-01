الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: "صيدا بتعرف تفرز " ينطلق منتصف تشرين الأول A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اقامت "جمعية بادري" عصرونية للسيدات في واحة السلام في شرحبيل ( بقسطا) شاركت فيه النائب بهية الحريري وحضره رئيسة البنك الوطني للعيون نجلاء سعد وعقيلة رئيس بلدية بقسطا اماري ابراهيم مزهر وجمع من سيدات المجتمع من صيدا وجوارها ومن بقسطا الضيعة ، وتخلل اللقاء عرض لمشاريع وبرامج الجمعية البيئية ومعرض مصغر لمشروع "Waste Bank" او " بنك النفايات" الذي تنفذه الجمعية لتشجيع الفرز من المصدر واعادة التدوير بهدف تخفيف التلوث البيئي.

النائب الحريري نوهت بنشاط ومبادرات جمعية بادري ولا سيما البيئية منها في مجال الفرز من المصدر واعادة التدوير . وقالت" الآن كل المدينة اتخذت قرارا بإعداد العدة لعملية الفرز من المصدر وتوافقنا جميعا ان ناخذ عنوانا واحدا اسمه "صيدا بتعرف تفرز" آخذين بعين الاعتبار صيدا وجوارها .وهذا نتيجة لقناعة اصبحنا متأكدين منها ان لا حل لهذه المشكلة اذا لم يتحمل كل مواطن لأنها مسؤولية تشاركية بين الجميع "

واضافت "الحملة ستنطلق في 15 تشرين الأول وسنبدأ في كل مدارس الشبكة دون استثناء وفي الأحياء بدءا بمنطقتين وربما تصبحان اكثر حتى 15 الشهر ، وهي صيدا القديمة وبقسطا بالتعاون مع البلديات والجمعيات القائمة والناشطين بكل المناطق .والحملة ستمتد الى جزين وكثير من البلدات دخلت بالمشروع لكن بشكل جزئي ، ولدينا امل كبير ان تنطلق الحملة بقوة مع كل الجمعيات التي لديها استعداد للتعاون.. بطبيعة الحال العبء الأساسي يقع على البلديات التي ستؤمن المستوعبات وستكون مشرفة على عملية النقل مع شركة NTCC وطموحنا ان نشرك جميع الناس واذا وفقنا الله ستكون اول منطقة كبيرة باشرت بجدية بعملية الفرز من المصدر . وسيكون هناك دور للشباب وبدأنا نؤسس أندية للبيئة في المدارس سيكون مهمتها رفع الوعي والأنشطة والمسابقات ، والحملة ستتصاعد تدريجيا بتعاوننا جميعا حتى نصل الى العام 2020 وقد اصبحت صيدا فعلاً صديقة للبيئة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر