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'التيار”: إما يؤحذ بموقفنا أو لا حكومة
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
أعرب مصدر متابع لمداولات حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة ، عن تشاؤمه بأي مخارج من أزمة تأليف الحكومة قائلاً ان الأمور مقفلة بالكامل.

وأضاف المصدر لصحيفة 'الحياة”: 'مرت لحظات في الأيام الماضية أوحت بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (قبل سفره إلى نيويورك) مستعد لحلحلة الموقف من تمثيل 'القوات اللبنانية” في الحكومة ، في شكل يلاقي الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري عليه، بقبوله حصولها على ٤ وزراء، من ضمنهم منصب نائب رئيس الوزراء (من دون حقيبة)، إلا أن رئيس 'التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل رفض هذه الفكرة، وأبلغ أصحابها انه باق على الموقف نفسه برفض حصول 'القوات” على أكثر من ٣ وزراء، وأن 'التيار” لا يقبل توليها منصب نائب رئيس الحكومة”

وذكر المصدر أن 'التيار” شدد على أنه إما يؤخذ بموقفه أو لا حكومة 'ولسنا مستعجلين”.
المصدر : الحياة
 
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