نقلت صحيفة حريت اليومية ووسائل إعلام أخرى في تركيا عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله أن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا وستفرض مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غربي سوريا.



ونفذت تركيا من قبل عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على منطقة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.



وتسيطر وحدات حماية الشعب أيضا على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات.

