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الاثنين في ٢٤ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:40 ص
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إيران تحذر أميركا وإسرائيل من "انتقام مدمر"
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الاثنين من رد "مدمر" من طهران واتهمهم بالتورط في هجوم وقع يوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز أسفر عن مقتل 25.
وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي "رأيتم انتقامنا من قبل...سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم".
المصدر :
lbc
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