أمل النائب السابق جوزيف المعلوف في ان يتم إقرار قانون مكافحة الفساد بالنفط والغاز من أجل الحفاظ على الثروة التي تدر كميات إقتصادية وافرة، مشيرًا الى وجود عدد من القوانين التي تتسم بالشفافية، ولكن هذا القانون يفضح كل الأسماء التي تتعاطى مع هذه الصناعة بشكل غير شرعي، خصوصًا مالكي الشركات المكلفة إستخراج وإنتاج النفط.



المعلوف وفي حديث لـ”لبنان الحر” والذي كان قد تقدّم بإقتراح قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز باسم القوات اللبنانية، اعتبر ان هذا القانون يمنع أي شخص من إستعمال نفوذه في السلطات اللبنانية لتغطية أي عملية غير شرعية، وهناك آليات لتطبيق هذا القانون

وفي ما يتعلق بملف الكهرباء والبواخر، لفت المعلوف الى ان الإستثمار بمعامل دائمة على الأراضي اللبنانية هو مطلب القوات اللبنانية منذ فترة طويلة، وهناك حلول أخرى غير البدائل ومن الممكن تأمين الكهرباء لقسم كبير من لبنان خلال 6 أشهر